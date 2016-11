Alle guten Dinge sind drei

Gersthofen : Turnhalle Mittelschule |

Volleyball: Die Bezirksligisten des TSV Gersthofen wollen an ihrem dritten Spieltag zum dritten Mal in Folge in eigener Halle weiter ihr Punktekonto füllen.



Am kommenden Samstag, 26.11.2016, empfangen sie in der Turnhalle der Mittelschule Gersthofen (Schubertstraße 64) ab 14:30 Uhr die Teams des TSV Friedberg 2 und TSV Burgberg. Friedberg ist bereits ein bekannter Gegner aus den letzten Jahren. Burgberg dagegen ist als Aufsteiger aus der Bezirksklasse Süd ein Neuling in der Bezirksliga. Beide Mannschaften dürfen aber gerade deshalb nicht unterschätzt werden.



Kommt vorbei, füllt die Halle und unterstützt unsere Mädels auch dieses Mal lautstark mit eurem Engagement. Dabei könnt ihr wie immer Kaffee und Kuchen genießen.



Am Sonntag, 27.11.2016, geht unsere weibliche U16-Jugend wieder an den Start. Sie wollen ihren Heimvorteil nutzen und sich einige Punkte in der Bezirksliga sichern. Ab 11:00 Uhr kämpfen die Mädels gegen VfR Jettingen und FC Affing in der Turnhalle der Mittelschule Gersthofen um zwei Siege.