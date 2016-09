Seniorenbeirat Gersthofen setzt Vortragsreihe über Gesundheit fort

Bühler stellte einige Regeln vor, welche diese Ängste reduzieren können. Die wichtigste sei „das Alter anzunehmen“. „Wir können uns nicht erneuern, das Altern gehört zum Leben“, wies sie hin. Die Angst vor dem Altern, dürfe einen nicht in den Griff kriegen. „Ich lebe jetzt“, solle die Devise sein. Man solle sein „Ich“ auch nicht in Frage stellen. Man würde noch gebraucht werden, auch wenn es keine vergleichbaren Tätigkeiten aus dem Berufsleben sind. Hier würden auch Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. „Wir sind auf Beziehungen hin geschaffen, die da wären: Beziehung zu sich selbst, Beziehung zur Natur und Beziehung zu Gott.“ „Mein Wert ist es, dass es mich gibt“, wäre die richtige Einstellung. Die Sinnfrage „Wer bin ich, wozu bin ich noch da“, kann mit der Übernahme von Verantwortung und Schaffung neuer Beziehungen beantwortet werden.Das waren nur einige Streiflichter aus einem interessanten Vortrag. Mit der Pfarrerin Ursula Bühler als Referentin hat der Seniorenbeirat einen guten Griff getan. Sie brachte die schwierige Thematik gut rüber ohne sich dabei in Allgemeinplätzen zu verlieren. Das zeigte auch die anschließende Diskussion. Man darf auf den nächsten Vortrag des Seniorenbeirats neugierig sein.