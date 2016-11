Dreizehn Jubilare bei MVV Enamic IGS geehrt: Gemeinsame Feier bei der Betreibergesellschaft des Industrieparks

Dreizehn Männer und Frauen konnten in diesem Jahr ein Dienstjubiläum bei der MVV Enamic IGS feiern, insgesamt bringen sie es auf stattliche 355 Dienstjahre. Bei der gemeinsamen Jubilarfeier würdigten die beiden Geschäftsführer Holger Amberg und Heinz Mergel die langjährige Treue zum Unternehmen und das Engagement der Mitarbeiter.



Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt:



• Horst Kügler, Werkfeuerwehr

• Peter Nießner, IGS Netze



Seit 25 Jahren sind im Unternehmen:



• Peter Müller, Abwasserentsorgung

• Jürgen Wonner, Abwasserentsorgung

• Maria Offinger, Wirtschaftsbetriebe

• Monika Ortner, Wirtschaftsbetriebe

• Werner Zimmermann, Medienversorgung

• Joachim Rauss, Abwasserentsorgung

• Jürgen Seiler, Wirtschaftsbetriebe

• Günter Briese, Medienversorgung

• Simone Ehinger, Wirtschaftsbetriebe

• Alexander Dorn, IGS Netze

• Günter Unverdorben, Eisenbahn



Die Biografien der Jubilare sind sehr unterschiedlich, einige haben sogar ihre Ausbildung im Industriepark absolviert und sind dem Standort über die Jahre treu geblieben. "Sie haben alle zusammen bei der damaligen Hoechst AG angefangen und so einige Höhen und Tiefen im Industriepark Gersthofen miterlebt. Für Ihre Leistungen in den unterschiedlichen Bereichen danken wir Ihnen ganz herzlich", sagte Amberg.

