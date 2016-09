Erdoğan - Wohin strebt die Türkei?

Unter Recep Tayyip Erdoğan erlebte die Türkei zunächst eine Phase politischer Stabilität, geprägt von wirtschaftlichem Aufschwung, einer Orientierung Richtung Europa und dem Bemühen um Aussöhnung mit den Kurden. Inzwischen stehen der Kampf gegen politische Gegner und kritische Medien sowie die Reislamisierung der Türkei im Vordergrund. Ҫiğdem Akyol, Journalistin mit Sitz in Istanbul, zeichnet den Weg Erdoğans von einer Kindheit in ärmlichen Verhältnissen bis ins höchste politische Amt der Türkei nach. Im Gespräch erörtert sie die aktuelle politische Herne geboren. Sie studierte Osteuropakunde und Völkerrecht an der Uni Köln und der Lomonossow-Universität in Moskau und wurde an der Berliner Journalisten-Schule ausgebildet. Sie arbeitete als Redakteurin bei der TAZ in Berlin und verbachte zahlreiche Aufenthalte im Nahen Osten, Zentralafrika, China und Entwicklung des Landes.wurde 1978 als Tochter türkisch-kudischer Einwanderer in Herne geboren. Sie studierte Osteuropakunde und Völkerrecht an der Uni Köln und der Lomonossow-Universität in Moskau und wurde an der Berliner Journalisten-Schule ausgebildet. Sie arbeitete als Redakteurin bei der TAZ in Berlin und verbachte zahlreiche Aufenthalte im Nahen Osten, Zentralafrika, China und Südostasien. Seit 2014 ist sie Korrespondentin in Istanbul.vhs Augsburger Land e.V. und Friedrich-Ebert-Stiftung BayernForum in Kooperation mit der Stadtbibliothek GersthofenBallonmuseum: Stadtbibliothek | Eintritt 5 € | Bahnhofstraße 12 | 86368 Gersthofen | Telefon 0821 2491-513, -550 stadtbibliothek@gersthofen.de | Facebook Stadtbibliothek : bayernforum@fes.de | Fax 089 / 54 55 52 44 |Di, Mi, Fr 13-17 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 10-13 Uhr