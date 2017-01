Einladung zum 7. Bürgerempfang der Stadt Gersthofen

Nach der Neujahrsansprache durch den Ersten Bürgermeister Michael Wörle, lädt die Stadt Besucherinnen und Besucher der Stadthalle zu freien Getränken und einem kleinen Imbiss ein. Für die musikalische Umrahmung sorgt in diesem Jahr die Bigband der Sing- und Musikschule Gersthofen unter der Leitung von Christian Schmerder. Die einzelnen Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie die Ortsvereine werben mit informativen Ständen für ihr Angebot und stehen zusammen mit den Mitgliedern des Stadtrats gerne für Gespräche, Auskünfte und Anregungen zur Verfügung.Besonderes Highlight in diesem Jahr: Der 19-jährige Felix Finkbeiner, Initiator und Gründer der Initiative „Plant for the Planet“, berichtet über die weltweiten Aktivitäten seines Teams und bringt auch für Gersthofen kreative Ideen und Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit. Bereits in seinen jungen Jahren begeistert er als Redner bei nationalen und internationalen Veranstaltungen, wie auch vor den Vereinten Nationen.Damit auch Familien mit kleineren Kindern entspannt am Empfang teilnehmen können, bietet die Stadt Gersthofen von 10.30 Uhr – 13.00 Uhr eine Betreuung der Kinder an. Erzieherinnen sorgen mit Tisch- und Bewegungsspielen für Ablenkung und Unterhaltung.Um auch den Bewohnern der westlichen Stadtteile die Teilnahme an dieser Veranstaltung zu ermöglichen, bietet die Stadt Gersthofen einen Busshuttle mit der Gersthofer Verkehrsgesellschaft an. Der Bus startet am Sonntag, 08.01.2017, um 10:25 Uhr ab Rettenbergen-West und fährt in Edenbergen, Batzenhofen (an der Kirche) und Hirblingen die regulären Linienbushaltestellen an (Ankunft Gersthofen/Rathausplatz ca. 10:40 Uhr). Die Rückfahrt erfolgt um 13:00 Uhr ab der Linienbushaltestelle Gersthofen/Rathausplatz beim Kulturamt (Ankunft an der Endhaltestelle Rettenbergen um ca. 13:20 Uhr). Bei Nutzung dieses Sonntags-Shuttles muss keine Fahrkarte gelöst werden.Weitere Informationen sowie die Abfahrtszeiten an den einzelnen Haltestellen sind bei der Gersthofer Verkehrsgesellschaft (Tel. 0821/2491-481) erhältlich.