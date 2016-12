Tag der offenen Tür in der Kinderwelt Gersthofen

Gersthofen : Kinderwelt Gersthofen |

Die Kinderwelt Gersthofen öffnet ihre Türen- am Freitag, den 27.01.17, haben Eltern und alle Interessierten die Möglichkeit, sich zwischen 16:00 und 18:00 Uhr über die Kindertagesstätte in der Augsburger Straße zu informieren. Für 30 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren gibt es Platz in der Kinderwelt. Zwei helle Gruppenräume samt Nebenräumen, eine Cafeteria, ein Mehrzweckraum und ein gemütlicher Garten bietet die Einrichtung, die erst Anfang 2016 fertiggestellt wurde und deren Leitung Barbara Nieddu nun auf ein erstes erfolgreiches Jahr zurückblicken kann.



Eltern, die auf der Suche nach einem Kindergartenplatz sind, können sich beim Tag der offenen Tür gerne über die Konzeption informieren und die Gelegenheit nutzen, ihr Kind für einen Platz ab September 2017 vormerken zu lassen.



Weitere Informationen zur Einrichtung unter www.kinderwelt-gersthofen.de