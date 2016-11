Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Am Samstag, den 10. Dezember, feiern wir um 18:00 Uhr eine Rorate-Messe für Familien in Maria, Königin des Friedens. Im Anschluss daran findet unser Adventsglühen statt. Bei adventlicher Musik wollen wir uns auf dem Platz vor der Kirche an einem Feuer wärmen. Die Ministranten werden Würstchen grillen und Glühwein ausschenken. Bei sehr schlechtem Wetter findet das Adventsglühen in der Johannesstube statt.