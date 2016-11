Qualität, nicht Quantität Rückblick auf das kulturelle Jahr in Gersthofen – ein Interview mit Bürgermeister Michael Wörle

Terror war eines der zentralen Themen in Europa 2016. „Terror“ war auch in der Stadthalle – zumindest am 19. November. Wie wurde die Veranstaltung angenommen und was waren weitere Höhepunkte in diesem Jahr?Der Gerichts-Thriller „Terror“ war ein voller Erfolg. Ich saß selbst im Publikum und konnte die fesselnden Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hautnah miterleben. In der Pause merkte man an den zahlreichen Diskussionen, dass die Entscheidung für schuldig oder unschuldig wirklich keinem leicht fiel.Das Jahr 2016 ist ja noch nicht ganz vorbei und ein paar Highlights stehen noch an. Was ich aber jetzt schon sagen kann: Die verschiedenen Veranstaltungen waren wieder rundum gelungen. Erst im Dezember verzeichneten wir mit dem Jubiläumskonzert von Niedeckens BAP und über 1.000 Besucher einen absoluten Topact bei uns in Gersthofen. Auch „Die Wanderhure“ mit der gefeierten Hauptdarstellerin Anja Klawun oder Paul Potts mit Anna Maria Kaufmann und Winni Biermann, um nur zwei weitere der Höhepunkte der Stadthalle zu nennen, waren ein voller Erfolg. Außerhalb der Stadthalle sind unser Kunstpreis, der im Ballonmuseum verliehen wurde, und natürlich die kulturina als das Stadtfest schlechthin von Gersthofern für Gersthofer vielen in Erinnerung geblieben.Wie hätten Sie bei „Terror“ geurteilt – schuldig oder nicht schuldig?Ich habe mit meiner Stimme in der Stadthalle selbst geurteilt, jedoch sah die Mehrheit des Publikums es anders als ich. Mein Urteil lautete schuldig, denn vor Gericht geht es vorrangig um gegebenes Gesetz. Dass die Moral in diesem Falle natürlich auch eine große Rolle spielt, ist klar, sicher war genau das der Grund für den Freispruch durch das Gersthofer Publikum.Der „Gersthofer Wintertraum“ hat seit Ende Oktober wieder geöffnet. Wie kam die große „Halloween on Ice“-Party bei den Besuchern an und gibt es noch weitere Programmpunkte auf der Schlittschuhbahn?Die „Halloween on Ice“-Party wurde in diesem Jahr das erste Mal durchgeführt und war eine tolle Veranstaltung. Wir hatten von Hexen über Zombies bis hin zu Zauberern viele Halloweenfans auf der Eisfläche, die zahlreich in Verkleidung erschienen sind. Auch die Feuershow war ein echter Publikumsmagnet. Die Schlittschuhbahn hat nun noch bis zum 8. Januar täglich geöffnet und bietet verschiedene Programmpunkte. Dienstags gibt es immer einen Paarlauf für Verliebte, am Donnerstag kann man direkt vom Büro zum After-Work-Schlittschuhfahren kommen und jeden Samstag ab 16 Uhr lockt die bekannte Eisdisco.Die Stadthalle wurde als mögliche Ausweichspielstätte für das Augsburger Theater gehandelt. Wie bewerten Sie die Entscheidung, dass diese Pläne vom Tisch sind? Wird die Schließung des Theaters auf Gersthofen ausstrahlen?Im Vorfeld hatte das Team der Stadthalle natürlich eine Zusammenarbeit angeboten, sollte es zu Engpässen seitens des Theaters kommen, denn die gute nachbarschaftliche Beziehung zu Augsburg ist uns sehr wichtig. Als die Entscheidung dann gefallen war, hat das Team des Kulturamts um Herrn Gieber diese Nachricht ganz entspannt aufgenommen. Die Auslastung der Stadthalle ist so und so bereits absolut im Soll. Es ist im Moment sogar schier unmöglich, noch weitere Veranstaltungen hinzuzunehmen, nur an wenigen einzelnen Tagen gibt es noch Kapazitäten.Die Stadthalle zählt nicht nur in Gersthofen, sondern im ganzen Landkreis zu den beliebtesten Orten für Konzertbesuche, Kulturveranstaltungen und ähnliches. Herr Gieber gibt die Programmhoheit auch keinesfalls aus der Hand, veranstaltet Vieles komplett selbst und legt auch als Vermieter größten Wert auf Qualitätskontrolle. Darum hat die Stadthalle auch einen hervorragenden Ruf und wird nach wie vor häufig für externe Veranstaltungen angefragt. Dass sich diese Nachfrage durch die Schließung des Theaters weiter erhöht, ist natürlich denkbar. Doch im Vordergrund steht neben dem perfekten Angebotsmix nicht die Quantität, sondern die Qualität.Für die US-Serie „House Hunters International“ hat Familie Maynard aus Amerika das Ballonmuseum in Gersthofen besucht, da sie in die Augsburger Region umziehen will. Bekommt das Ballonmuseum öfter Besuch aus dem Ausland und ist das Museum international attraktiv?Das Ballonmuseum ist in der Tat bei internationalen Besuchern sehr beliebt. Das sieht man zum Beispiel am dort ausliegenden Gästebuch. Werfen Sie bei Gelegenheit mal einen Blick hinein. Hier finden Sie Grüße von Gästen aus ganz Deutschland, aus Europa und der ganzen Welt. So haben sich neben spanischen, polnischen und italienischen Besuchern auch schon Gäste aus China mit Zeilen aus chinesischen Schriftzeichen im Buch verewigt.Der Nobelpreis für Literatur wurde dieses Jahr an Bob Dylan verliehen, um seine „poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“ zu ehren. Was sagen Sie dazu, dass der Preis an einen Musiker geht?Diese Entscheidung war in der Tat recht überraschend, vermutlich gerade für Kenner der Literaturszene. Doch genau das macht das Nobelkomitee so besonders, eben nicht immer mit dem Strom zu schwimmen, sondern auch Zeichen zu setzen. Bob Dylan ist natürlich ein absoluter Superstar und darum sicher ein würdiger Preisträger.Nachdem sechs der insgesamt 20 Gersthofer „Alltagsmenschen“ böswillig zerstört wurden, sind fünf neue bzw. reparierte Figuren ihren Platz nun dauerhaft in Gersthofen. Der Vandalismus hatte für Fassungslosigkeit gesorgt – dafür war die Freude über die neuen Figuren noch größer. Was macht die „Alltagsmenschen“ so beliebt?Ich denke, dass diese Art der Kunst etwas ist, mit dem auch sonst weniger Kunstinteressierte etwas anfangen können. Die Alltagsmenschen sind nicht aufdringlich, sie geben kein politisches Statement ab, sie stören ihre Umgebung nicht. Sie sind einfach perfekt geeignet, um sie ins Stadtleben zu integrieren und verschiedenen Plätzen ein neues Gesicht zu geben. Ich sehe immer wieder, wie Kinder staunend vor den verschiedenen Skulpturen stehen oder Fotos mit den Alltagsmenschen machen. So soll es doch sein – die Kunst lebt mitten in der Gesellschaft.Auf der kulturina war wieder viel geboten. Wie kam das diesjährige Stadtfestival bei den Besuchern an und was war Ihr persönliches Highlight?Die meisten Gersthofer kreuzen sich bereits Mitte August schon den Termin für die kulturina im nächsten Jahr in ihren Kalendern an. Das zeigt, dass sich das Stadtfest mittlerweile als feste Größe in der Jahresplanung etabliert hat. Die Initiatoren des Vereins „Lebendige Innenstadt Gersthofen e.V.“ sorgen mit ihren innovativen Ideen und der professionellen Umsetzung immer wieder für eine gelungene Veranstaltung. Und auch das große Engagement der weiteren involvierten Vereine ist wirklich bemerkenswert.Mein persönliches Highlight in diesem Jahr war die Verbindung der kulturina mit dem Open-Air-Konzert auf dem Rathausplatz. „Glasperlenspiel“ hat mit seinem Hit „Geiles Leben“ den Nagel auf den Kopf getroffen, was das Leben in Gersthofen angeht.Ich habe mich mit einigen Besuchern persönlich ausgetauscht und bekam überall nur Positives zu hören. Im Nachgang erreichten uns natürlich die Nachrichten über die Vorfälle der Belästigung und Körperverletzung. Die Polizei ermittelt nach wie vor um den Täter ausfindig zu machen. Ich kann nur eins sagen: Wir lassen uns die Freude an der kulturina und dem gemeinsamen Feiern nicht nehmen!Auf welche kulturellen Veranstaltungen dürfen sich die Menschen aus Gersthofen und Umgebung im nächsten Jahr freuen?Stadthallengäste dürfen sich unter anderem auf die „Kernölamazonen“ mit einer rasanten Mischung aus Kabarett, Comedy und Musiktheater freuen. Mit „Blechschaden“ kommt die Fremdenlegion der Münchner Philharmoniker mit ihrem brandneuen Programm zu uns. Zu diesem Auftritt hat Herr Gieber das Ensemble beim letzten Gastspiel direkt vor Publikum verpflichtet. Und dann kommen auch noch Pop-Fans mit „Black or White – Tribute to Michael Jackson“ voll auf ihre Kosten. Natürlich denken wir mit den Olchis und dem Feuerwehrmann Sam auch an unsere kleinen Gäste.Vielen Dank für das Interview!