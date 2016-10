Ministrantenaufnahme in St. Jakobus

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Am Christkönigssonntag, 20. November 2016, werden beim Pfarrgottesdienst um 10.15 Uhr neue Ministrantinnen und Ministranten in die Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen.



Von Herzen danke ich allen Kindern und Jugendlichen, die sich für diesen wichtigen Dienst in unseren Kirchen zur Verfügung stellen. Ich wünsche ihnen viel Freude dabei und natürlich auch viel Spaß in der Gemeinschaft unserer Ministranten. Gleichzeitig danke ich auch allen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern, den Eltern und allen die den Ministrantendienst in unserer Pfarreiengemeinschaft mittragen!