Martinsspiel und Martinsumzug

Am Martinstag, Freitag, 11. November 2016, findet um 17.00 Uhr auf dem Platz vor dem Pfarrzentrum das Martinsspiel statt. Im Anschluss daran ist der Martinsumzug mit den Laternen. Danach gibt es noch ein Martinsfeuer vor dem Pfarrzentrum. Bei sehr schlechter Witterung findet das Martinsspiel in St. Jakobus statt. Eine ganz herzliche Einladung an alle Familien mit ihren Kindern! Wir freuen uns auf Euer Kommen und Mitfeiern!Unter folgendem Link ist ein Bericht mit einigen Bildern aus dem vergangenen Jahr zu sehen: