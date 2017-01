Gersthofen : Pfarrzentrum Oscar Romero |

Der Weltgebetstag ist eine große Basisbewegung christlicher Frauen in über 170 Ländern. Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen bereiten den Gottesdienst gemeinsam vor – im Schwerpunktland und weltweit in den Gemeinden vor Ort.



Dieses Jahr kommen Gottesdienst und Buffet von den Philippinen.



Frauen, Männer und Kinder… Alle sind eingeladen!

Wann: Freitag, der 3. März um 19:00 Uhr

Wo: Pfarrzentrum Oscar Romero in Gersthofen, Kirchplatz 2