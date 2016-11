Herzliche Einladung zu den Weihnachtsgottesdiensten in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Samstag, 24. Dezember 2016, Heiliger Abend

15.00 Uhr: Hl. Messe im AWO-Heim

16.00 Uhr: Kindermette für Kleinkinder im Pfarrzentrum

16.00 Uhr: Kindermette in St. Jakobus

16.00 Uhr: Kindermette in Maria, Königin des Friedens

17.30 Uhr: Christmette in St. Jakobus

22.30 Uhr: Christmette in Maria, Königin des Friedens

Sonntag, 25. Dezember 2016, Weihnachtstag

08.30 Uhr: KEINE Hl. Messe!

10.15 Uhr: Festgottesdienst in St. Jakobus (Sängerrunde der Naturfreunde: Weihnachtliche Weisen)

Montag, 26. Dezember 2016, Zweiter Weihnachtsfeiertag und Fest des hl. Stephanus

08.30 Uhr: Hl. Messe in St. Jakobus

10.15 Uhr: Festgottesdienst in Maria, Königin des Friedens (Kirchenchöre der PG: Nicolaimesse von Haydn)

Samstag, 31. Dezember 2016, Silvester

09.30 Uhr: Wort-Gottes-Feier im Paul-Gerhardt-Haus

17.00 Uhr: Festgottesdienst (Hl. Messe) zum Jahresschluss in St. Jakobus

17.00 Uhr: Kindersegnung (Wortgottesdienst) in Maria, Königin des Friedens

Sonntag, 01. Januar 2017, Neujahr und Hochfest der Gottesmutter Maria

08.30 Uhr: KEINE Hl. Messe

10.15 Uhr: Festgottesdienst zum Jahresanfang in Maria, Königin des Friedens

Freitag, 06. Januar 2017, Hochfest der Erscheinung des Herrn, Heilig Drei König

08.30 Uhr: Festgottesdienst in St. Jakobus

10.15 Uhr: Festgottesdienst mit Aussendung der Sternsinger in Maria, Königin des Friedens (Kirchenchöre der PG: Weihnachtliche Weisen)

Samstag, 07. Januar 2017

18.00 Uhr: Vorabendmesse mit Taufgedächtnis in St. Jakobus

Sonntag, 08. Januar 2017, Fest der Taufe des Herrn (Abschluss der Weihnachtszeit)

08.30 Uhr: Hl. Messe mit Taufgedächtnis in St. Jakobus

10.15 Uhr: Pfarrgottesdienst mit Taufgedächtnis in Maria, Königin des Friedens



Herzliche Einladung, die Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft mitzufeiern. Wir freuen uns auf Ihr und auf Euer Kommen!



Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Pfarrer Ralf Gössl