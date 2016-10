Der 45. Margeritenball der Stadt Gersthofen | Thema Fußball

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Der erste Margeritenball fand 1971 in der TSV-Turnhalle statt, seit 1995 können die Ballbesucher die großzügigen Räumlichkeiten und die tolle Atmosphäre der Stadthalle Gersthofen genießen. Alle Spendeneinnahmen fließen in voller Höhe an die Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“ und kommen damit bedürftigen Gersthofer Bürgerinnen und Bürgern zugute.

Was erwartetet Sie?

Passend zum diesjährigen Thema Fußball konnte mit Rolf Störmann der langjährige Stadionsprecher des FCA und Moderator von Hitradio RT1 gewonnen werden. Er wird im ersten Teil des Balls die Moderation auf der großen Bühne übernehmen, bevor Sie ihn als DJ in der Andreas Schmid Kellerbar erleben können.

Die Tanzeinlagen beweisen dass Fußball & Tanzen durchaus unterhaltsam sein kann

Das Ehepaar Sarah & Florian Lettieri von der Tanzschule Dance Emotion tanzt mit Leib und Seele seit es laufen kann. Sie präsentieren eine Samba-Einlage zum offiziellen EM-Song 2016 mit Ausschnitten aus Ihrer Latein-Choreographie. Samba ist Brasilien, dort fand die WM statt und getanzt wird zum EM-Song. Da passt aber wirklich alles.



Das Showtanzteam des TSV Firnhaberau gibt es bereits seit über 20 Jahren. Die jungen Damen sind zwischen 18 und 26 Jahre alt und langjähriger Gast bei den

Kol-La Sitzungen in Gersthofen. Mit ihrer Show zum Thema Burlesque haben sich die Tänzerinnen in diesem Jahr für das Bundesfinale im Bereich des Showtanzes qualifiziert. Parallel wird bereits fleißig für die neue Faschingssaison trainiert.



In einer professionellen Choreographie mit vielen Fouls und Schwalben nimmt sich das DanceCenter No1 die Welt des Profi-Fußball vor. Mit einem ironischen Augenzwinkern tanzen die Ballerinas ein Fußballspiel auf höchstem Niveau. Die Schiedsrichterin nimmt ihre Aufgabe sehr ernst und pfeift oft. Die Profispielerinnen zittern vor ihren Entscheidungen, die für hitzige Diskussionen auf dem Platz sorgen.

In einer kurzweiligen Choreographie in Original FCA-Trikots vertanzt das Augsburger Jugendballett ein ganzes Fußballspiel voller Emotionen und mit Hingabe – ohne Nachspielzeit.

Eine Gala-Band mit internationaler Erfahrung Diese Band wird Ihnen, im übertragenen Wortsinn, Beine machen. Die internationale Party- und Galaband “Joe Williams” zählt seit vielen Jahren zu den ersten Adressen der europäischen Tanzmusik und ist neben dem Margeritenball auch bei großen Bällen von München bis Dortmund und Montreux bis Zürich gebucht.



Und sonst so?

Die Andreas Schmid Logistik Kellerbar erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit. Mit dem DJ Rolf Störmann konnte für 2016 ein Star des Augsburger Marktführers in Sachen Radio verpflichtet werden. Es wird also mit Sicherheit wieder heiß hergehen.



Das Humbaur-Fußball-Bistro lädt zum Kickern oder Torwandschießen ein. An der Torwand haben Sie außerdem die Chance Freikarten & Fan-Utensilien des FCA zu gewinnen. Sie müssen nur möglichst oft treffen.

Wer vor oder nach den Schüssen auf die Torwand eine Stärkung braucht, kann im französischen Teil des Bistros mit Cidre und Pastis stärken.



Französische Kochkunst am Buffet

Die französische Küche genießt weltweit einen wahrhaft legendären Ruf. Das Team von CreativCatering Stransky & Treutler hat sich dieser Aufgabe gestellt und serviert an diesem Abend verschiedene französische Spezialitäten, wie Crème brûlée, Loup de Mer, eine Cassoulet und viele weiter Köstlichkeiten.

Bon Appétit!



Fotos für den guten Zweck

Mit seiner VIP-Wall sorgt TRENDYone für den echten Glamour-Faktor. Jeder Besucher kann sich dort wie die großen Stars ablichten lassen. Neu ist in diesem Jahr, dass Besucher gegen einen Spendenbeitrag von 5,– € ihr Foto gleich als Erinnerung im Schmuckrahmen mit nach Hause zu nehmen. Die Bilder gibt es natürlich auch auf der Homepage von TRENDYone: www.trendyone.de zu sehen.



In der Novemberausgabe wird dann wieder ausführlich über den Ball und seine Sponsoren berichtet.



Und gewinnen kann man auch

Die große Tombola mit rund 400 interessanten Preisen ist nach wie vor ein Highlight des Balles. Der diesjährige Hauptpreis wird auch heuer zur Qual der Wahl für den Gewinner!



Der Gewinner darf sich entscheiden zwischen

• einem neuen Fiat New Panda my style von Fiat Huber,

• einem 3-Jahresleasing (incl. KFZ-Steuer und Versicherung) für einen Mazda CX3 (15.000 km/Jahr) von Auto Frey,

• einem 6-Monats-Leasing (incl. KFZ-Steuer und Versicherung) für einen 7er BMW (inkl. 6.000 km) der Fa. Drexl + Ziegler oder

• einem Mercedes Benz V-Klasse für 6 Monate (inkl. 7.500 km &KFZ-Steuer und Versicherung) von Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge.



Der Lospreis beträgt unverändert 3,– €.