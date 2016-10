Countdown zum Beginn der Aktion des Vereins Kinderweihnachtswunsch läuft

Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass sowohl die Beschenkten als auch die schenkenden Helfer und Vereinsmitglieder den Startschuss der Aktion gespannt erwarten.Die Kinder und Jugendlichen der verschiedenen Einrichtungen können die Geschenkübergabe mittlerweile fast gar nicht mehr erwarten – und den Helfern geht es ähnlich. Denn es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als ein Kinderlächeln und funkelnde Augen zu sehen.Bei der Aktion werden Kinder und Jugendliche folgender Einrichtungen aus der Stadt und dem Landkreis Augsburg sowie eine Einrichtung eines Trägers aus Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg) unterstützt:• Kinder- und Jugendheim "Josefsheim" in Reitenbuch/Bayern• Marienheim Baschenegg in Ustersbach/Bayern• Kinder- und Jugendliche der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hochzoll, Augsburg/Bayern• Evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum Augsburg/Bayern,• Stiftung Tragwerk e.V. Kirchheim/Teck, Ba-Wü,Die Beschenkten erhalten jeweils ein persönliches Geschenk in Höhe von rund 30 Euro. Die Kinder und Jugendlichen erstellen hierfür ihren eigenen Wunschzettel und sind dabei sehr kreativ! Dadurch entstehen viele künstlerische Werke, die sozusagen als „Gegenleistung“ von den Kindern und Jugendlichen dienen.Ganz wichtig ist uns nochmals darauf hinzuweisen, dass sämtliche eingehenden Geldspenden auch zu 100% den Kindern/Jugendlichen bzw. den Gruppen zu Gute kommen. Auslagen für Briefpapier, Geschenkpapier, Bankgebühren etc. werden allein durch die Mitgliedsbeiträge bezahlt.Wenn auch Sie dazu beitragen wollen, dass wieder viele Kinderaugen leuchten und Kinderlachen zu hören ist, dann unterstützen Sie uns!Ab dem 01.11.2016 finden Sie auf unserer Homepage bei „Wunschliste“ alle Wünsche der Kinder und Jugendlichen. Suchen Sie sich einfach einen Wunsch aus, den Sie erfüllen möchten. Eine kleine Auswahl (von über 170) der Wunschbilder können Sie bei den Bildern sehen, bitte nur direkt über unsere Homepage die Wünsche auswählen, dort sehen Sie dann auch, ob der Wunsch bereits erfüllt wird. Sie haben dann die Möglichkeit:1.Das Geschenk selbst zu besorgen und beim Verein abzugeben (Wichtig ist dabei, die Wunsch-Nr. auf dem Paket anzugeben, damit es richtig zugeordnet werden kann!).2.Das Geld für das ausgewählte Geschenk zu spenden (das Kinderweihnachtswunsch-Team kümmert sich dann um Einkauf und Verpackung) - bitte auch hier bei der Überweisung die Wunsch-Nr. nicht vergessen anzugeben.3.Natürlich können Sie auch einen Geldbetrag spenden ohne Angabe eines Wunsches, dann wird dieses Geld dazu verwendet, für Kinder/Jugendliche das Geschenk zu kaufen, deren Wunsch kein Spender speziell ausgesucht hat, oder der Betrag dient als Zuschuss für einen Gruppenwunsch.Die Spenden können Sie uns auch ganz bequem mit Sofort-Überweisung über unsere Homepage zukommen lassen.Auf Wunsch erstellen wir selbstverständlich auch eine Spendenbescheinigung.Ab dem 25.11.2016 steht unser „Wunschbaum“ im Betriebsrestaurant des Industrieparks Gersthofen. Wir danken dem Industriepark für diese tolle Unterstützung und die Möglichkeit, hier schon bereits zum vierten Mal einen Wunschbaum aufzustellen.Unterstützen können Sie unseren Verein auch bei Onlineeinkäufen, wenn zuvor folgender Link besucht wird: -> Gooding. Ihr Einkauf kostet dabei keinen Cent mehr, aber wir profitieren von kleinen Prämien, die die Shops über Gooding an uns auszahlen. Seit kurzem haben Sie hier sogar die Möglichkeit das gesuchte Produkt über "Produktsuche & Preisvergleich" auch selbst noch Geld zu sparen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage (www.kinderweihanchtswunsch.de).Selbstverständlich steht Ihnen die Vorsitzende Tanja Schnepp bei offenen Fragen oder Anregungen telefonisch oder per Mail schnepp@kinderweihnachtswunsch.de zur Verfügung.Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch dieses Jahr dabei unterstützen, unser Motto „Ein Geschenk für ein Kinderlachen und leuchtende Kinderaugen“ wahrwerden zu lassen.Allen Spendern, die uns jährlich bei der Aktion unterstützen, gilt unser Dank, denn ohne Sie wäre die ganze Aktion nicht möglich!Bereits jetzt wünschen wir allen Lesern ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest.