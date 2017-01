Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Unsere Erstkommunionkinder kommen am Samstag, 14. Januar, zu einem Einkehrtag zusammen. Dieser findet im Pfarrzentrum Oscar Romero statt. Am Sonntag, 15. Januar, werden sie in den beiden Gottesdiensten (08.30 Uhr in St. Jakobus und 10.15 Uhr in Maria, Königin des Friedens) der Gemeinde vorgestellt. Es ist sehr wichtig, dass wir alle unsere Erstkommunionkinder und ihre Familien sowohl im Gebet als auch durch unser Interesse begleiten.