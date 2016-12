4. Adventssonntag: Benefizkonzert des Jugendorchesters und der Stadtkapelle Gersthofen

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Mit einem gemeinsamen Benefizkonzert am 18. Dezember 2016 um 16.00 Uhr in der Stadthalle Gersthofen schließen die Stadtkapelle Gersthofen und das Jugendorchester Gersthofen Schwäbische Bläserbuben e. V. das Jahr musikalisch ab. Die beiden Orchester stimmen ihr Publikum mit festlichen Klängen auf Weihnachten ein. Die Musikstücke werden von Pfarrer Ralf Gössl und Dekan Stefan Blumtritt mit Geschichten und Gedanken zur Weihnachtszeit umrahmt.



Traditionsgemäß teilen die Musiker den Erlös mit Bürgern, die unverschuldet in Not geraten sind. In diesem Jahr wird die DJO der Ortsgruppe Gersthofen und die Musiktherapie für Frühchen im Josefinum unterstützt.



Karten gibt es beim Weinladen Lemberger, beim Buchladen Gersthofen, beim Schreibwaren Nettel und an der Abendkasse.