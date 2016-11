Winterglühen und Wintertraum in Gersthofen

Gersthofen : großer Rathausplatz, bei City Center |

So macht auch die kalte Jahreszeit Spaß

Seit dem 24. November ist es wieder soweit: Einen Monat vor Heiligabend startete das Programm des Gersthofer Winterglühens vor dem City Center. Dort gibt es dieses Jahr wieder eine Menge Geschenkideen für Ihre Liebsten und ein reiches Angebot an vorweihnachtlichen Köstlichkeiten. Langweilig wird es beim Winterglühen bestimmt nicht – auf der Winterbühne gibt es wieder musikalische und kulturelle Unterhaltungspunkte zu bestaunen und die kleinen Gäste können sich zudem auf ein Märchen- und Bastelzelt freuen. Das Gersthofer Winterglühen kann donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr besucht werden, jeden Samstag und Sonntag sind die Tore von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Eine weitere Besonderheit: Am 24. und 25. Dezember ist das Winterglühen zwar geschlossen, doch das bedeutet nicht sein diesjährige Ende – zusätzlich können Sie die ruhige Zeit nach Weihnachten vom 28. bis 30. Dezember dort genießen.Wer sich mehr Action wünscht, der besucht am besten den Gersthofer Wintertraum am Rathausplatz: Die beliebte Schlittschuhbahn hat schon seit Ende Oktober geöffnet und kann täglich bis zum 8. Januar 2017 besucht werden. Hier können Sie mit den eigenen Schlittschuhen kurven oder welche für eine geringe Gebühr ausleihen. Der Wintertraum lockt mit jeder Menge Specials: Jeden Samstag verwandelt sich die Schlittschuhbahn ab 16 Uhr in eine lustige Eis-Disco. Der Dienstag steht im Zeichen der Liebe – alle Pärchen können vergünstigt eislaufen. Wer hart arbeitet, sollte sich auch etwas gönnen: Donnerstags gibt es bei „After-Work on Ice“ einen Sonderpreis für die Kombination aus Schlittschuhlauf und einer Tasse Glühwein. Neben dem gewohnten Kurven wird freitags zudem Eisstockschießen angeboten.In Gersthofen ist um die Weihnachtszeit also sehr viel geboten. Und das Beste ist: Sie müssen sich nicht zwischen Winterglühen und Wintertraum entscheiden. Besuchen Sie einfach beides!