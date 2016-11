BSF-Verbands im Augsburger Rathaus statt. In toller Atmosphäre konnten die Teilnehmer eine wunderschöne Ordensverleihung erleben.Unser Wolfgang Franz wurde von unserem Präsidenten Jürgen Centmeier für diese Ehrung vorgeschlagen.Seit 1974, also sagenhaften 42 Jahren ist er nunmehr für unsere Lechana in den verschiedensten Funktionen aktiv.Vielen Dank, Wolfgang Franz für Deinen Einsatz und Engagement für unsere LECHANA.