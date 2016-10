myheimat fragt nach: Sollte die Gersthofer Stadthalle mit einem Anbau erweitert werden?

Da wir familiär sehr eingebunden sind, haben wir wenig Zeit für Besuche in der Stadthalle. Aber in einen Anbau zu investieren ist bestimmt sinnvoll, denn Kultur ist immer gut.Ich finde nicht, dass man an die Stadthalle anbauen muss, denn es gibt bestimmt noch weitere Ausweichmöglichkeiten. Ich bin gern in der Stadthalle und finde sie gut, so wie sie ist. Ein Anbau könnte die Halle aus meiner Sicht vielleicht zu groß werden lassen.Natürlich sollte sich die Investition lohnen. Wenn ein Anbau der Stadthalle benötigt wird, warum nicht? Die Verantwortlichen werden schon wissen, warum sie eine Vergrößerung fordern.Ich glaube, dass die Böden der Stadthalle erst voriges Jahr erneuert wurden. Warum sollte man schon wieder umbauen? Das Geld könnte man auch in Kindergärten oder Schulen investieren.+++ gersthofer Stimmungsbarometer +++Ich arbeite in Gersthofen und finde den Ort sehr schön. Hier ist auch der Verkehr auf den Fahrradwegen viel angenehmer und nicht so turbulent, wie zum Beispiel in der Augsburger Innenstadt.Seit 16 Jahren wohne ich schon hier und bin wunschlos glücklich. Mit Gersthofen bin ich rundum zufrieden.