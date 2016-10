Musikalische Stadttour Gersthofen – Saisonabschluß

Am 30.10., 15 Uhr findet die letzte Stadttour in diesem Jahr per Fahrrad

in Gersthofen statt.

Teilnahmegebühr € 7,00, Anmeldung erforderlich

Tel. 0821/4534367.

