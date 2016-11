Klassentreffen nach 35 Jahren: Ehemalige der Goethe-, Mozart- und Pestalozzischule Gersthofen finden im Stadthotel zusammen

Die Organisation bezeichnet Proneth als „Detektivarbeit“. Denn allein die Frage, wer eingeladen werden sollte, war nicht leicht zu beantworten. „Es war schwierig, den genauen Personenkreis zu definieren“, so Proneth. Er selbst wurde 1962 in die Mozartschule eingeschult und kam nach vier Jahren bedingt durch die damalige Schulreform in die Goetheschule, genauso wie Schüler der Pestalozzischule. Die meisten beendeten 1971 die Schule nach der neunten Klasse mit dem qualifizierten Schulabschluss, ein paar besuchten noch weiterführende Schulen. Den Großteil seiner ehemaligen Mitschüler spürte er über deren Eltern auf, die oft noch an dem gleichen Ort wohnten wie zuvor. Manche fand er über soziale Netzwerke. Doch nicht jede Recherche war erfolgreich. „26 Personen konnte ich nicht finden und zwölf sind leider auch schon verstorben“, bedauert Proneth.Überraschend ist, dass die meisten im Großraum Augsburg blieben. Proneth selbst wohnt mittlerweile in Weißenhorn in der Nähe von Ulm, eine Mitschülerin hat es in den Landkreis Lindau verschlagen. Weitere Wegzüge sind nicht bekannt.