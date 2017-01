Inthronisationsball FFC Augsburg am 07.01.2017

Im Neuen Hubertushof in der Firnhaberau wurde es am vergangenen Samstag nach dem Machtwechsel der Prinzenpaare offiziell. Nachdem Präsident Jochen Heckel die Zepter an die Fee Schwestern der FFC Youngsters, Prinzessin Johanna I. und Prinzessin Marisa I. die Repräsentanten der Showtanzgruppe, Prinzessin Julia I. und Prinz Markus IV. übergeben hatte, konnte sich das Publikum auf die Show der FFC Youngsters freuen. Unter dem Motto „Die wunderbare Welt der FFC Youngsters“ sorgten die Kids als kleine Wald Feen fürtosenden Applaus. Mit Feen Power heizten die Youngsters dem Publikum ein.Pünktlich um 22.22 Uhr begrüßte dann „Popeye der Seemann“ seine Gäste und gab die Bühne frei für die „Matrosen des FFC“! Nach einem fulminanten Einmarsch konnte das Publikum die Matrosen und die heißen Matrosinnen bei ihrer musikalischen und tänzerischen Reise in die Karibik begleiten. Mit einer mitreißenden Tanzshow zu den besten Karibik-Hits kamen die zahlreichen Gäste des Inthronisationsballs ordentlich ins Schwitzen. Doch plötzlich hieß es wir gehen in die Unterwasser Welt !! Beim Auftritt des berühmt berüchtigtenMännerballetts wurden zahlreiche Tränen vergossen: Mehr oder weniger wohl geformte Männerkörper in Meerjungfrauen, Seepferdchen, Haifische und Quallen Kostümen und sorgten für viel Gelächter unter den Zuschauern. Spätestens danach hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen und beim mitreißenden Finale, bei dem die Matrosen und Unterwasserwelt ein Feuerwerk an Tanz und akrobatischen Künsten darboten,da tobte der Saal.Faschingsfreunde, die die Premiere verpasst haben, bieten sich auf einem der nächsten Bälle, wie z. B. auf dem Showabend am 28.01.2017 oder Rosenmontagsball am 27.02.2017 im Neuen Hubertushof-Firnhaberau mit dem Duo Edelstoff, die Möglichkeit zum Zuschauen. Nähere Informationen sind unter www.augsburger-fasching.de oder auf der Facebook Seite zu finden.Karten sind unter der Reservierungs-Hotline 017637479654 oder unter der E-MailAdresse karten@fasching-augsburg.de erhältlich.