Inthronisationsball des FFC Augsburg

Wir laden euch alle recht herzlich zur Inthronisation 2017 des FFC Augsburg im Neuen Hubertushof ein.



Die neuen Prinzenpaare übernehmen das Zepter.



Unter dem Motto der Garde „Leinen los - Ab in die Karibik“ sowie dem Motto der Kids „FEENtastisch-Die wunderbare Welt der FFC Youngsters.“

wollen wir zusammen mit Euch den Start in die neue Saison feiern.

Der Hessl und´s Monserl begleiten uns mit ihrer zaberhaften Musik durch den Abend.



Kommt alle vorbei...



Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr



Eintritt Mitglieder: 12 €

Eintritt Nichtmitglieder: 15 €



Kartenvorverkauf unter:



tickets@fasching-augsburg.de

oder:

Tel.: 0176-37479654



Bitte die Kartenreservierung per E-Mail oder Telefon richten.



Wir freuen uns auf Euch!



Euer Faschings- und Freizeitclub Augsburg e.V.