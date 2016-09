Großer Kinderflohmarkt

Gersthofen : Gersthofen, TSV Turnhalle |

Am Sonntag den 09 Oktober 2016 findet von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr in der TSV-Turnhalle wieder unser Kinderflohmarkt statt.

Restplätze werden am Mittwoch, 05 Oktober. 2016 von 15:30-16:30 Uhr in der Kita St. Elisabeth, Johannesstr. 6 in Gersthofen vergeben.



Kinderkleidung, Schuhe und Spielsachen für Ihr Kind wird günstig angeboten. Wenn Sie Zeit haben und auf Schnäppchenjagd sind, schauen Sie doch vorbei.



Für das leibliche Wohl wird Kaffee und Kuchen in großer Auswahl angeboten. Auch für eine kostenlose Kinderbetreuung (ab 2 Jahre) ist gesorgt.



Auf Ihr Kommen freuen sich der Elternbeirat und das Team der Kita St. Elisabeth.