Gefühlt fängt der Advent immer früher an. Wie finden Sie das?

Ich finde das sehr schlecht, denn es hätte gereicht, wenn die Weihnachtsdeko ab Ende Oktober oder Mitte November in die Geschäfte gekommen wäre. Weil alles so früh in die Läden kommt, wird einem die Vorfreude auf Weihnachten eher genommen.Ich bin eher ein Weihnachtsmuffel. Aber wenn die Schokonikoläuse und Lebkuchen schon so früh verkauft werden, dann wird damit nur die richtige Weihnachtsstimmung der Leute kaputt gemacht.Wenn die Kunden die weihnachtlichen Produkte nicht kaufen würden, dann würde es diese wahrscheinlich auch nicht so früh in den Geschäften geben. Das kommt auf Angebot und Nachfrage an. Ich persönlich finde aber, dass vier Wochen vor Weihnachten reichen würden.Ich finde das eine Katastrophe. Für mich ist das reine Geschäftemacherei, dass die Weihnachtswaren schon so früh angeboten werden. Das hat mit dem Weihnachten, wie ich es von früher kenne, nichts mehr zu tun.+++ gersthofer Stimmungsbarometer +++Ich kenne Gersthofen noch, als es noch ein Dorf war und finde es spitze. Seit 35 Jahren wohne ich schon in hier und es gibt alles vor Ort, da muss ich nicht extra nach Augsburg fahren.Ich finde, dass man die Straßenbahnlinie verlängern sollte. Ich fahre oft nach Augsburg und auch für Berufstätige, die jeden Tag dorthin fahren, würde sich das lohnen. Man könnte aber auch mehr Busse einsetzen, um einen engeren Takt der Fahrten zu erreichen.