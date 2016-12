Bedauern Sie es, dass der Silvesterlauf heuer zum letzten Mal stattfindet?

Ich habe noch gar nicht gewusst, dass der Silvesterlauf nicht mehr stattfinden wird. Es ist schade, dass diese Tradition nicht weitergeführt wird. Und der Lauf ist ja auch sehr bekannt, ich bin sogar schon in einem Skilift von Fremden danach gefragt worden.Es ist wirklich schade, dass es nicht genug Freiwillige gibt, um den Lauf weiterhin durchzuführen. Ich bin selbst Vorstand des Theaters und weiß deswegen, dass Ehrenamtliche nur schwer zu finden sind. Kaum jemand möchte noch seine Zeit opfern und Verantwortung übernehmen.Es ist wirklich bedauerlich, dass es zu wenige freiwillige Helfer gibt. Leider wird das Ehrenamt aber auch einfach zu selbstverständlich genommen. Schade, dass der Lauf nach 50 Jahren nun nicht mehr stattfinden kann.Zum Silvesterlauf kamen immer Menschen aus ganz Deutschland. Schade, dass die Tradition nun abgebrochen wird. Ich verstehe es, dass es schwierig ist, Ehrenamtliche zu finden. Seine Zeit will ja niemand mehr hergeben.+++ gersthofer StimmungsbarometerWir sind ganz zufrieden mit Gersthofen, hier zu wohnen ist schön und es gibt gute Einkaufsmöglichkeiten. Deswegen gibt es auch eigentlich keine Verbesserungsvorschläge für die Stadt.Gersthofen ist toll. Hier gibt es nichts, was es hier nicht gibt. Ich komme gerne hierher zum Einkaufen, da man alles bekommt, was man so braucht. Und Jack findet das kleine Karussell im City-Center ganz toll.