Adventsausstellung und Adventsmarkt beim Seitz am Kirchplatz

Zur besinnlichen Vorweihnachtszeit mit musikalischer Umrahmung und Leckerbissen sind alle zum Adventsmarkt am Kirchplatz in Gersthofen recht herzlich eingeladen.



Der Adventsmarkt ist geöffnet am:



Freitag den 18. November, Samstag den 19. November und Sonntag den

20. November jeweils ab 16.00 Uhr.



Die Wirtsfamilie Seitz des Gasthof Stern freut sich über ihren Besuch.