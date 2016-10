20 Jahre Mix Team, ein toller Grund zu feiern

Nach Begrüßung der Gäste durch Andrea Amador aus Gersthofen folgte ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre.Wie das das Mix Team entstand, erläuterte Thomas Weißhaupt aus Meitingen.Anfang des Jahres 1996 trafen sich 3 Mädels und machten sich Gedanken zu einer“neuen“ jungen Behindertengruppe im nördlichen Landkreis.Hierbei entstand auch der Name Mix Team, da es Treffen für Menschen mit und ohne Behinderung werden sollte und die Zahl 96 für das Gründungsjahr.Im Sommer 1996, genau genommen am 28.6.96 fand dann das erste Treffen der beiden Gruppen Gersthofen und Meitingen statt.Was macht das Mix Team denn überhaupt so ….Wir treffen uns regelmäßig 1 x im Monat um gemeinsam zu Kegeln, Minigolfen, ins Kino gehen oder machen einen Spielenachmittag. Ein neues Highlight bei unseren Veranstaltungen ist das gemeinsame Kochen, das allen sehr viel spaß macht.Aber auch Tages- und Wochenendausflüge stehen auf unserem Programm.So waren wir schon in den Bavaria Filmstudio, am Schliersee, im Kloster Ottobeuren, beim Walderlebnispfad Füssen oder auch in der Allianz Arena erzählte Andrea Amador.Anschließend folgte noch ein Film über die 20 Jahre Mix Team.Nach Grußworten vom BRK Augsburg Land Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg undSimone Falkenstein-Ruppert Leiterin der offenen Behindertenarbeit folgte noch eine Rollstuhltanzeinlage von Karin Fischer und ihrer Begleitung.Nach einem reichhaltigen und sehr guten Essen sorgte noch die Band Haubentaucher aus Meitingen für einen unterhaltsamen Abend mit Tanz für Alle.Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem tollen Feuerwerk.Bei wem wir Interesse zum Mitmachen geweckt haben oder einfach weitere Informationen über uns haben möchte, wendet sich per mail an info@brk-gersthofen.de oder telefonisch unter 0821 / 9001-24.