Tóke (Reggae)

Gerstetten : Schlicker |

„I have a vision now and so I plant di seeds dem and let music prosper and spread out to every region!“

Der deutsch-indonesische Reggae-Singer-Songwriter Tóke mischt die Szene ordentlich auf! Live- und Radio-Konzerte mit Stars in Jamaica warfen 2015 ihr Echo zurück nach Deutschland, wo der 24jährige dann seine Blitzkarriere mit einer intensiven Mischung aus Reggae, Soul und Akustik startete. Weiter ging es dann mit beispielsweise mit Auftritten beim Reggaeinberlin.de-Festival und beim Reggae Jam. In seinem Geburtsland tourte er mit Ras Muhamad, dem „Reggae Ambassador of Indonesia“ und gab erstmals Shows mit mehr als 5000 Zuschauern. Das war alles in einem einzigen Jahr, nämlich 2015.

Die „Wake Up Inna Kingston Tour 2016“ brachte das neue Album europaweit auf größere Festivalbühnen wie u. a. zum One Love Festival (Italien), Afrika Tage Festival (Austria) und Reggae Jam (Germany) begleitet von dem einzigartigen Sound von „The Soultree Collective“, es folgte eine erneute Indonesien-Tour.

Und es ist wirklich kaum zu fassen, dass es uns gelungen ist, Tóke und seine Band für einen Auftritt im Schlicker zu gewinnen.





9€