Doppelkonzert: Amplitheater + Banana Republic (alternative rock)

Gerstetten : Schlicker |

Die Musik der Aalener Band Amplitheater beschreibt im Endeffekt die

Eisbergtheorie. Die Spitze ist zu hören, wonach der brachiale Rest unter

der Oberfläche lauert, um immer wieder zur richtigen Zeit in Erscheinung

zu treten. Von diesen Überraschungsmomenten lebt die Musik der vier

Amplithösen und zeigt auch deren Anspruch. Denn es sind die Songs, die

im Vordergrund stehen oder eben die Spitze bilden ...



„Rocken bis die Banane wieder gerade wird", so könnte das Motto des flotten Vierers aus Ulm und Stuttgart lauten. Abwechlungsreiche Songs von hart bis tanzbar sorgen bei den Gigs für Stimmung. Die Band ist nichts für Konservenmusik, die muss man live erleben: druckvoller Sound, die Bühnenpräsenz der Musiker und eine Show, die auf leere Posen und Phrasen ganz verzichtet, dafür Authentizität in allen Fasern ausstrahlt. So lassen die Songs denn beim Publikum das Tanzbein zucken, und was der thailändische Sänger mit der Band im Rücken an Spielfreude rüberbringt, springt auch schnell auf den Club über, Party ist angesagt



9€