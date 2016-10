offener Intensiv-Lehrgang Tai Chi

Germering : Kirchenschule |

Für alle Interessierten und auf vielfachen Wunsch, veranstaltet die Tai Chi Gruppe des SC Unterpfaffenhofen – Germering e.V. einen Intensiv-Lehrgang mit dem renommierten Münchner Tai Chi Lehrer Jürgen Licht.



Lehrgangsinhalt:

Das Wuwei – Prinzip (Geschehenlassen) im Taiji (Tai Chi)



Am einfachen Gehen,- am Bogenschritt - Gehen und an ausgewählten Stellungen aus der Zheng-Manqing – Form wird das Wuwei erarbeitet und dargestellt.



Termin: Samstag den 19. November 2016

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 14.30 Uhr

Ort: kl. Turnhalle der Kirchenschule

Kirchenstr. 1

82110 Germering



der Unkostenbeitrag beträgt 45,- €

für Mitglieder des SC UG 20,- €

Bitte Bequeme Kleidung mitbringen

Anmeldung erwünscht bei Alois Krieg unter info@AloisKrieg.de