Hohe Ehrung für Ju-Jutsu-Cheftrainer Dieter Meyer

Im Rahmen der Eröffnung des diesjährigen Bayernseminars des JJVB in Oberhaching wurde Dieter Meyer am 09.10.2016 durch die Präsidentin Eva Straub geehrt. Zuvor hat er noch selbst die schöne Aufgabe zwei verdienten Ju-Jutsuka die Großmeisterwürde (6. Dan) zu verleihen. Dann stand der Ehrende ganz überraschend als zu Ehrender im Mittelpunkt. Die Ehrennadel in Gold des DJJV wird für eine mindestens 15-jährige herausragende Tätigkeit im Bundes- oder Landesverband vergeben. Zu Dieter Meyer muss man in Ju-Jutsu-Kreisen keine langen Worte mehr verlieren. Er ist ein Ju-Jutsuka der ersten Stunde und war viele Jahre als Prüfungsreferent und Vizepräsident Breitensport in der aktiven Vorstandsarbeit des Bayerischen Ju-Jutsu-Verbandes eingebunden. Und auch weiterhin engagierte sich Dieter Meyer in der Ehrungskommission und unterstützt im Lehr- und Prüfungswesen. Ungemindert ist die Fangemeinde, wenn Dieter Meyer bei Lehrgangsmaßnahmen und im Training sein reichhaltiges Wissen und seine Erfahrung weitergibt. Eine große Ehrung für einen großen Ju-Jutsuka.