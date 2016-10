Bokkenlehrgang (Holzschwert) der Abt Aikido im SC UG

Der Bokken ist eine dem Japanischen Schwert nachempfundene Holzwaffe, die es ermöglicht grundlegende Schwerttechniken auch in Partnerübungen zu lernen.Der Lehrgang soll Grundlagen im Umgang mit dem Bokken in Einzel- und Partnerübungen vermitteln. Dabei werden zunehmend komplexere Bewegungsabläufe geübt.So werden zusammen mit verschiedenen Angriffen auch gleich geeignete Verteidigungstechniken geübt, aber auch das Gefühl für den geeigneten Abstand und timing (beides zusammen fällt unter den Japanischen Begriff „ma ai“).Anfänger sind genauso willkommen, wie Leute die schon Erfahrungen mit dem Bokken haben.Falls jemand nur mal schauen, aber nicht mitmachen will, bitte während der kurzen Pause ca. 16:45 bis 17:00 h in die Halle kommen.Infos : http://www.aikido-germering.de/index.php/de/hom/ne...