Notenlos durch die Nacht - Benefizkonzert des Leo Clubs Germering

Zwei Typen, zwei Flügel, zwei Stimmen und ein Abend voller Überraschungen.Schon wieder zwei Musiker, die ein Konzert spielen wollen?Nein! Diese beiden Musiker sind angetreten, um sich im Duett und im Duell einer einzigartigen Herausforderung zu stellen: Eine spontane, unterhaltsame und mitreißende Show, bei der das Publikum mitbestimmt, was gespielt wird.Sind die wahnsinnig? Wer macht denn bitte sowas?Die Münchner Bastian Pusch und Andreas Speckmann. Hier treffen sich musikalisches Können und Improvisationstalent, es paart sich Spontaneität mit einem nahezu unerschöpflichen Fundus an Musiktiteln alle Genres. Und ein wenig Verrücktheit gehört sicher auch dazu.Und wie läuft das dann genau ab?Gemeinsam mit dem Publikum unternehmen die beiden Pianisten einen wilden Ritt durch die Untiefen von Klassik, Jazz, Oldies und Pop – Mitmachen, Mitsingen, Mitlachen.Die Beiden ziehen sämtliche Register: Gesang, Klavier und Keyboard, Beatboxen, Schlagzeug und Blockflöte mischen sich zum Sound der jeweiligen Lieblingsband - ohne Playback, ohne Hilfsmittel und ohne Noten.Und die können wirklich alles?Nein. Aber sie spielen alles! Es wird ein kunterbunter, spaßiger und vor allem kreativer Abend voller Musik – völlig notenlos. Und ihr Scheitern auf hohem Niveau ist extrem amüsant.Muss ich selbst auf die Bühne? Ist der Abend peinlich?Keine Sorge, die Arbeit machen die Beiden. Was gespielt wird, bestimmt jedoch das Publikum per Zuruf mit: ein turbulentes Wunschkonzert der Extraklasse, das man so noch nie gehört hat - und auch jedes Mal anders klingt.Mein Lieblingslied wird langweilig. Was kann ich tun?'Notenlos' hilft gerne: Neuer Text? Kein Problem. Anderer Interpret? Aber gerne! Oder doch lieber als Hard-Rock? Wird gemacht!Notenlos durch die NachtSpeckmann und Pusch spielen. Alles!www.notenlos.deStadthalle Germering - Amadeus-SaalBenefizkonzert zugunsten des Förderzentrums GermeringEinlass: 19:30 UhrBeginn: 20:00 UhrKartenvorverkauf bei München-Ticket