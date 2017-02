Feuerwehr Gelsenkirchen rettet verletzten Reiher im Revierpark Nienhausen

Gelsenkirchen : Tierrettung Gelsenkirchen |

Gelsenkirchen. Die Leitstelle der Gelsenkirchener Feuerwehr erreichte um 10:15 Uhr am Mittwochmorgen 01. Februar 2017 folgende Meldung.

"Auf dem See im Revierpark Nienhausen ist ein Reiher festgefroren".Als die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges am Seeufer eintraf, konnte tatsächlich ein bewegungsloser Graureiher etwa 20 Meter vom Ufer entfernt, in der noch immer dünnen Eisdecke auf dem See ausgemacht werden.Ohne Hilfsmittel konnte dem Vogel aber nicht geholfen werden, also rückten von der Feuerwache Altstadt ein Löschfahrzeug und eine Drehleiter zur Unterstützung aus.Mit einem Schlauchboot begannen zwei Einsatzkräfte sich zu dem Vogel vorzuarbeiten und nach wenigen Minuten hatten sie das Tier erreicht.Wie sich dann herausstellte, war der Reiher nicht im Eis festgefroren, sondern lediglich völlig entkräftet und nicht mehr in der Lage, selbstständig wegzufliegen.Behutsam wurde das Tier aus dem Wasser gehoben und mit dem Boot ans Ufer gebracht.Anschließend ging es zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik.