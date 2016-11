Waschbären in Lenthe

Ich kenne Waschbären noch aus Kindheitstagen aus dem Wisentgehege als possierliche Tierchen, die einem die Hände entgegen recken um nach etwas Essbarem zu betteln.Am folgenden Tag informierte ich einen Lenther Jäger und erfuhr, dass Waschbären nicht immer die niedlichen Tierchen sind, für die wir sie halten. Es gab wohl schon, gerade in Zusammenhang mit Hunden Zwischenfälle die für den Hund nicht gut ausgegangen sind.Tatsache ist das der Waschbär in unserer Gegend nicht heimisch ist sondern durch mehrere Zwischenfälle seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland Verbreitung findet.Die Europäische Union hat den Waschbären in diesem Jahr als unerwünscht erklärt , da er heimischen Wildtieren sowohl Nahrung entziehen soll und deren Junge gefährdet.Es gibt sogar Menschen die Waschbären als Haustiere halten, aber hierüber gehen die Meinungen auseinander