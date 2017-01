Die Stadtkantorei startet in das neue Jahr

Gehrden : Buergersaal Des Rathauses |

Allen Freunden und Bekannten wünscht die Stadtkantorei Gehrden ein glückliches und gesundes neues Jahr. Wie immer wird am Jahresanfang ein wenig gefeiert, nämlich mit einem Büffet und einer Feuerzangenbowle, diesmal aber erst am Donnerstag dem 12. Januar. Eine Woche später geht es dann sofort mit frischem Elan in die Probenarbeit, denn der gemischte Chor mit seinen 50 Sängerinnen und Sängern hat sich für 2017 neue anspruchsvolle Ziele gesetzt. Unter der musikalischen Leitung von Andreas Schmidt-Adolf sind drei Konzerte geplant: Anfang April ein Passionskonzert in der Michaeliskirche in Ronnenberg, im November zusammen mit dem Chor der St.-Heinrich-Kirche Hannover das Requiem von W. A. Mozart und im Dezember ein Adventskonzert unter Mitwirkung des Mandolinen- und Gitarren-Orchesters Empelde. Die Stadtkantorei probt jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind herzlich eingeladen, an einer Schnupperprobe teilzunehmen. Weitere Informationen unter www.stadtkantorei-gehrden.de.