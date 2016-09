Hoffest der SoLawi Wildwuchs

Gehrden : Bio-Gemüsegärtnerei Wessel |

Am 25. September 2016 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr findet das jährliche Hoffest der Solidarischen Landwirtschaft Wildwuchs e.V. statt.



An dem Tag öffnet die Gärtnerei allen Interessierten an einer neuen Landwirtschaft, dem Konzept Solidarischen Landwirtschaft und/oder veganem Landbau ihre Tore.

Neben Führungen durch die Gärtnerei und über die Äcker wird es an dem Tag verschiedene Mitmachaktionen geben, wie z.B. die Herstellung von Sauerkraut. Gärtner, Vereinsvorstand und auch die Mitgärtner stehen an dem Tag Rede und Antwort, was biovegan angebautes Gemüse ist, wofür solidarische Landwirtschaft steht, wie sich der Alltag der Solawi gestaltet und was die Erfahrungen der Beteiligten sind.