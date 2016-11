Michel Montecrossa "Im Namen des Lebens" Friedens Konzert

Gauting : Michel Montecrossa Rock Vision Diner |





3. Dezember 2016

21:00 – 22:00

im Filmaur Multimedia Haus

Danziger Str. 1

82131 Gauting (bei München)

Deutschland

Tel ++49-89-850 8555



‘Im Namen Des Lebens’ Weihnachts und Friedens Konzert, eine Stunde live mit Michel Montecrossa und seiner Gitarre, gemeinsam mit Mirakali am 3. Dezember 2016 im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München, Germany. Michel Montecrossa präsentiert New-Topical-Songs für Frieden und Weihnachtsbesinnung von 21:00 bis 22:00 Uhr.

Anlässlich des Konzerts wird auch die neue ‘My Christmas Of Love & Freedom’ Weihnachts-CD mit 12 neuen Weihnachtsliedern von Michel Montecrossa vorgestellt.

Vor dem Konzert kann man die DEEP BRAIN ART Ausstellung mit 212 neuen Michel Montecrossa Gemälden und Zeichnungen sehen.



Michel Montecrossa Homepage: www.MichelMontecrossa.com



Michel Montecrossa bei Facebook folgen: www.facebook.com/michel.montecrossa



Michel Montecrossa sagt über das ‘Im Namen Des Lebens’ Weihnachts und Friedens Konzert:

“Das ‘Im Namen Des Lebens’ Weihnachts und Friedens Konzert spiele ich akustisch gemeinsam mit Mirakali und wir laden alle Freunde der Liebe und Freiheit zu unserem Konzert ein. Anlässlich des Konzerts stelle ich auch meine neue Weihnachts-CD ‘My Christmas Of Love & Freedom’ vor. Mirakali und ich feiern Weihnachten als Fest der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, in der alle Menschen in Freiheit leben und von der Liebe geleitet werden.”