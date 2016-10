Vereinsmeisterschaft 2016 SV Frielingen - Pétanquesparte

Die Veranstaltung wurde von Lothar Meckel bestens vorbereitet.Auch die Durchführung und Leitung des Turniers lag in Lothars Verantwortung.Die Teilnehmer wurden mittags mit einer heißen Suppe, am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, sowie zum Abschluss der Meister-schaft mit einer reichhaltigen, griechischen Spezialitätenplatte verwöhnt.Da nur 8 Spartenmitglieder an der Meisterschaft teilnahmen, wurde die Turnierform „jeder gegen jeden“ gewählt.Nach 7 gespielten Runden standen die neuen Vereinsmeister im Tête-á-Tête fest.Daniel Rathe wurde erster mit 5 Siegen und 25 Pluspunkten, gefolgt von Edith Grupe auf dem 2. Platz, ebenso mit 5 Siegen und 18 Pluspunkten und den dritten Platz belegte Lothar Meckel mit 5 Siegen und 14 Pluspunkten.Vereinsmeister im Schießwettbewerb wurde Andreas Menzen mit 16 Punkten vor Lothar Thiele und Michael Patschkowski. Die drei Platzierten hatten sich in der Vorrunde gegen alle anderen für die Endrunde qualifiziert.Bilder aufgenommen am 15. Oktober 2016 von Manfred Grupe