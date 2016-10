Ü50 Turnier um den Hannes-Pokal am 16. Oktober in Meyenfeld

Die Meyenfelder hatten sich im Jahr 2015 den Pokal in Meyenfeld zum zweiten Mal erkämpft und werden alles daran setzen, dass der Pokal ein weiteres Jahr in ihrem Besitz bleibt.Der Pokal wurde im Jahr 2012 von Hans-Rüdiger Steinmetz gestiftet. In diesem Jahr findet somit das Turnier zum fünften Mal statt. Egal, wie das Turnier ausgehen wird, die Altsenioren werden sich nach dem letzten Spiel in gemütlicher Runde zusammensetzen, ihre "Wehwehchen" pflegen und über die vergangenen Zeiten schwärmen.Zuschauer, die sich dieses Großereignis nicht entgehen lassen wollen, sind eingeladen und natürlich herzlich willkommen!