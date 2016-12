Sieg für Pascal Artmann

Beim traditionellen Nikolauslauf des Mühlenberger SV startete Pascal Artmann vom Laufteam Garbsen in diesem Jahr über 2,5 km. Insgesamt 42 Läufer und Läuferinnen stellten sich dem Starter. Nach 9:44 min kam der Garbsener als Zweiter der Gesamtwertung und Sieger in seiner Altersklasse U 20 in Ziel.

