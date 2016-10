Pegasus beim deutschen Voltigierpokal

Das Duo-Team Keil/ Brescher lief mit Pferd Gildo und Longenführerin Sieglinde Butterbrodt das erste Mal am Samstag in den Zirkel. Nach einer ausdrucksstarken, sicheren Kür lagen sie in einem starken Starterfeld von 18 Duos auf Platz 7 (7,086). Am Sonntag war dann die 2. Wertungsprüfung an. Das Duo-Team konnte die Kür erneut souverän zeigen und die Leistung sogar noch steigern, was mit einer Wertnote von 7,540 belohnt wurde. Dies bedeutete einen 6. Platz in der 2. Wertungsprüfung und einen 7. Platz in der Gesamtwertung (7,313). Lee Ann Keil und Svea Brescher waren überglücklich mit dieser, wie sie selbst sagten, „unglaublichen Bewertung“ und fuhren als beste Teilnehmer des Landesverbandes Hannover nach Hause.