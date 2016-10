Oberender Schützen sind Pokalsieger

Bei der Jugend konnte der stolze Vater den dritten Einzelsiegerpokal für Tobias Reupke mit nach Hause nehmen. Die Damen erhielten den Ablöser für den Siegerpokal aus 2015.Konnten die Oberender Schützen im letzten Jahr alle ersten Plätze in der Mannschaftswertung (Herren, Damen und Jugend) in Poggenhagen erringen, bekamen zumindest die Herren am 01.10.16 den Mannschaftspokal wieder zurück.Die Schützenjugend konnte aufgrund von Terminüberschneidungen leider nicht teilnehmen.Juan José Garcia Gomez wurde erster Einzelsieger bei den Herren, Elke Aschke-Garcia erreichte Platz 2 bei den Damen.Als nächstes steht das interne Vergleichsschießen aller Sparten mit dem Luftgewehr an.