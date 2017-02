Int. Halle-Fussballturnier 2017

12. Internationales Hallen-Fußballturnier 2017 des Integrationsbeirates der Stadt Garbsen

Das Turnier wird in der Mehrzweckhalle „ Rudolf-Harbig- Halle“

Ludwigstr. 30827 Garbsen (Neben dem Schwimmbad in Berenbostel) am 18.02.2017

ausgetragen.

Um 9.30 h. wird die Eröffnung durch den Garbsener Bürgermeister Dr. Christian Grahl und den Vorsitzender des Integrationsbeirates Herr Foad Kazemzadeh stattfinden.

Die Siegerehrung wird ca um 15.30 h. durch den Bürgermeister Dr. Christian Grahl durchgeführt.

Das erste Spiel beginnt um 10.00h. : Ambrosiana Hannover- FC. Schmelze



Mit Sportlichen Grüßen



I A. Giuliano Micheli