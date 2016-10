Horster gewinnen beim Ü50 Turnier um den Hannes-Pokal in Meyenfeld

Nach fünf Anläufen konnten diesmal die Altsenioren des TSV Horst den WanderPokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen. Die Nächstplatzierten waren der SV Wacker Osterwald, der MTV Meyenfeld sowie der SV Frielingen. Somit dürfen die Horster im nächsten Jahr das Pokalturnier in Horst ausrichten.Der Pokal wurde im Jahr 2012 von Hans-Rüdiger Steinmetz gestiftet. In diesem Jahr fand das Turnier somit zum fünften Mal statt.Nach den durchweg fairen Begegnungen haben sich die Altsenioren aller Mannschaften nach dem letzten Spiel in gemütlicher Runde zusammengesetzt, ihre "Wehwehchen" gepflegt und bei Bratwurst und Bier über vergangene Zeiten geschwärmt.Zuschauer, die sich dieses Großereignis nicht entgehen lassen wollen, sind eingeladen und natürlich herzlich willkommen!