Von Ulrich Wickert in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 20.Dez.2016

" Wider die Unterstützer



sind zu dem Ergebnis gekommen, dass religiöse Organisationen aus Saudi-Arabien, Kuwait und Katar allem Anschein nach mit Billigung ihrer jeweiligen Regierungen Salafisten in Deutschland unterstützen.Und was passiert ? Nix !Und da fange ich an, mich aufzuregen. Unsere Regierungen in Europa schweigen, wenn es um Länder geht, die Organisationen unterstützen, deren Prediger den Hang zum Terrorismus fördern. Um Prediger, die in ihren religiösen Botschaften den Hass gegenüber Andersgläubigen, Andersdenkenden mehr oder weniger unverhüllt als Pflicht für jeden aufrichtigen Glaubensbruder verkünden.Warum ? Weil diese Länder mit Milliardensummen bei uns Waffen einkaufen. Auch in Deutschland.Es reicht ! Wenn Deutschland wirklich eine wehrhafte Demokratie ist, dann muss es klare Kante zeigen. Also keine politischen Freundlichkeiten mehr.Wir sollten uns erinnern, dass hinter den Attentaten des 11.September auch Saudi-Arabien stand. Sicher, zunächst Osama bin Laden, ein Saudi. Aber der US- Senat hat in seinem Untersuchungsbericht festgehalten, dass es um "ausländische Unterstützung" einiger Attentäter ging.Ulrich Wickert ist Autor und Ex- "Tagesthemen"-Moderator."(soweit übertragen aus der HAZ)Ich meine:Deutschlands wehrhafte Demokratie muss sich formieren, nach außen und nach innen. Die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik gehört auf den Prüfstand,wie auch die Innen- und Gesellschaftspolitik.Auch hier "klare Kante" gegen die rechtspopulistischen und destruktiven Kräfte in unserem Gemeinwesen.