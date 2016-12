"Im Zweifel für die Freiheit " ( Ole von Beust)

" Die bürgerliche Mitte muss sich endlich wehren. Weimar ist nicht nur an den Nazis,sondern am mangelnden Mut der Mitte gescheitert. Dieser Mut muss sich jetzt formieren !"

Von Ole von Beust"Ich wundere mich: Die Freiheit in Europa steht im Fadenkreuz und niemand schreit auf. Reisefreiheit ohne Kontrollen ist dahin, die Meinungsfreiheit ist bedroht durch sanktionsfreien Hass und Häme,die sexuelle Freiheit durch klerikal begründete Angriffe auf Homosexuelle in Osteuropa, die Religionsfreiheit durch unreflektierte Burka-Verbote, die Niederlassungsfreiheit für Nichtbriten in Großbritannien durch den Brexit.Das Asylrecht in vielen Ländern der EU ist ausgehöhlt und Antisemitismus in Rumänien wieder okay.Die Begründung: Die Mehrheit der Bevölkerung wolle das so. Wie bei der Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei.Auch bei uns bleibt der bevormundende Staat nicht untätig: Der Solidaritätszuschlag soll nicht abgeschafft, sondern anderen Zielen zugeordnet werden; die Kreditaufnahme für den Hauskauf soll gesetzlich erschwert werden, mehr Versicherungspflicht wird diskutiert.Begründung: Die Mehrheit der Bevölkerung wünsche größeren Schutz vor Risiken.Vermuteter Mehrheitswunsch als Maßstab für immer weitere Einschränkungen ?Mit Recht und Freiheit als vom Zeitgeist unabhängigen Errungenschaften hat das wenig zu tun. Fatal aber ist, dass sich kaum jemand empört.Die SPD und CDU/CSU ahnen, was zurzeit beliebt ist, die Grünen haben viel Idealismus im Ökögestrüpp verloren, die Achtundsechziger sind müde. Rechtsradikales Denken greift um sich.",ehemals Erster Bürgermeister in Hamburg,leitet heute eineConsultingfirma in Berlin.Die liberale Stimme Ole von Beust`s wurde in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung in der neuen Rubrik " SPEAKERS CORNER" am 15 Dezember 2016 veröffentlicht.