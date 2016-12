von Ralf Meister in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 21.Dezember 2016

" Hass ist keine Antwort

Trauer,Tränen und Schmerz. Ratlosigkeit,Verzweifelung und Unsicherheit. Und Worte des Zorns: Entsetzen und Wut. Verfolgung und Strafe.Dazu drängt sich auf die Liste des Hasses:Fluch und Rache.Verdammnis und Tod.In großer Trauer gedenken wir den Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin getötet oder verletzt wurden. Wir beklagen die Toten, bitten um Genesung für die Verletzten und Trost für die Angehörigen. Wir bergen sie in unseren Gebeten. So wahren wir die Würde der Opfer und treten aus der Wiederholungsschleife der Nachrichten und schnellen Verdächtigungen.So kann auch verhindert werden, dass Hass eine Antwort auf den grauen Terroranschlag ist. Wir dürfen uns nicht aufhetzen lassen. Nicht von Attentätern, nicht von Kommentatoren, nicht von den Provokationen in den sozialen Netzwerken. Für die Aufklärung und Strafverfolgung vertrauen wir auf die Stärke des demokratischen Rechtsstaats.Und in die Liste der Hassworte diktiert Gott: " Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes." Rache und Vergeltung liegen nicht in unserer Hand. Nicht mit Worten, nicht mit Werken. Das auszuhalten wird schwer, weilGefühle uns in Versuchung führen.Gönnen wir den Attentätern nicht unseren Hass ! Antworten wir mit der Haltung, die sie vernichten wollen: Furchtlosigkeit.Die Botschaft der Weihnacht lautet: Fürchtet euch nicht ! Dieses Versprechen bleibt die Grundlage jeder freien Gesellschaft. Halten wir daran fest !ist Landesbischof in Hannover und war zuvor Generalsuperintendent des Sprengels Berlin."(übertragen aus der HAZ )Diesen Satz möchte ich hervorheben: