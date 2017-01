Großbordell in Garbsen - Nein danke !

Der Bürgermeister und die Stadtverwaltung sind gefragt

"Pläne für Bordell im Keim ersticken

Nach meinem Wissen sieht die Stadtverwaltung keine Möglichkeit sich dem Bordell-Projekt des Investors zu verweigern, sollte dieser ernsthafte diesbezügliche Anträge bei der Stadt Garbsen stellen.Ich gehe davon aus, dass eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Garbsens kein Bordell in unserer Stadt will.Was tun ?Die Bürgerinnen und Bürger Garbsens sind aufgerufen, unseren Bürgermeister und die Stadtverwaltung darin zu bestärken, alle Anträge des Investors für Bau und Inbetriebnahme eines Bordells abzulehnen und mögliche Klagen in Kauf zu nehmen.Ein Leserbrief von Herrn Deodat von Eickstedt, Berenbostel, in der HAZ vom 24.Januar zum Thema:Zu dem Artikel " Großbordell?Nein danke" vom 20.JanuarIn den zitierten Aussagen zu der vorliegenden Bauvoranfrage führender Ratspolitiker spielen moralische Aspekte eines solchen Vorhabens offenbar leider keine Rolle.Nicht nur in Zeiten, in denen von interessierter Seite mit teilweise rassistischen Argumenten auf das frauenfeindliche Menschenbild von Flüchtlingen und Einwanderern hingewiesen wird, ist die "moralische Zurückhaltung" der Befragten ein beredtes Zeugnis einer auch in unserer Gesellschaft verbreiteten Ansicht über die Würde der Frauen. Zwangsprostitution , Menschenhandel, ja auch häusliche Gewalt und Vergewaltigungen sind zwangsläufige Folgen eines noch immer offenbar tolerierten Frauenbildes, das die Frau als Ware, die mit Flat-rates gekauft werden kann, ansieht.Daher sollte von allen. die sich dem christlich-abendländischen Wertekanon verbunden fühlen, alles unternommen werden, derartige Pläne im Keim zu ersticken.Bei der Größenbemessung für den Einzelhandel schaffen wir das ja auch.Dem Leserbrief Herrn von Eickstedt`s schließe ich mich vollinhaltlich dankend an.